Dolandırıcılık gerekçesiyle 79 internet sitesi engellendi

Kars'ta bileşim sistemleri aracılığıyla yurttaşları dolandırmaya çalışan 78 internet sitesi USOM'a bildirilerek kapatıldı.

Güncel
  • 04.12.2025 09:31
  • Giriş: 04.12.2025 09:31
  • Güncelleme: 04.12.2025 09:50
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kars'ta bilişim sistemleri vasıtasıyla yurttaşları dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle 79 internet sitesine erişim engellendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda yurttaşları bilişim sistemleri üzerinden dolandırmaya çalışan 79 internet sitesi tespit edildi.

İnternet siteleri, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilerek erişime kapatıldı.

