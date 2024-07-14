Dolandırıcılık girişiminden tutuklanan AK Gençlik Ocakları Başkanı: "Suç olduğunu bilsek, yapmazdık"

Adana’da İçişleri Bakanlığı'nın adını kullanarak, düzenlemiş oldukları kimlik kartları üzerinden imtiyaz sağlayıp, dolandırıcılık girişiminde bulundukları öne sürülen Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan, ifadesinde, "Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Suç olduğunu bilsek, yapmazdık" dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın logosuyla kendilerine koruma zırhı yaratmaya çalışan ve dolandıcılık suçlamasıyla tutuklanan ‘AK Gençlik Ocakları’ adlı derneğin genel başkanı Ferhat Aydoğan ifadesinde, "Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Suç olduğunu bilsek, yapmazdık" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın ismini kullanarak, düzenlemiş oldukları kimlik kartları üzerinden imtiyaz sağlayıp, dolandırıcılık girişiminde bulundukları öne sürülen 2 kişinin ismine ulaştı.

Polis, şüphelilerin dernek statüsündeki "AK Gençlik Ocakları" isimli derneğin Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile özel kalem müdürü Ergin Vançin olduğu tespit etti.

Şüphelilerin bulunduğu aracı tespit eden ekipler, uygulamada noktasında durdurup, Aydoğan ve Vançin'i gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Vançin, sorgusunda, "Sürecin böyle işlediğini bilmiyorduk. Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Suç olduğunu bilsek, yapmazdık" dediği öğrenildi.

Aydoğan'ın ise "Dünya Basın Federasyonu üyesiyim. Bu kartları hiçbir yerde kullanmadık" dediği bildirildi. İşlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs', 'Belgede sahtecilik' ve 'Nüfuz ticareti' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

BİRGÜN MUHABİRİNİ TEHDİT ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bakanlığı etiketlenerek yapılan bir ihbar sonrasında soruşturmanın başlatıldığını belirterek, şüphelilerin söz konusu kimlik kartlarıyla yakalanıp, tutuklandıklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız" dedi.

Aydoğan, BirGün muhabiri İsmail Arı’yı, yaptığı hileye dikkat çeken paylaşımları nedeniyle sosyal medya üzerinden tehdit etmişti.