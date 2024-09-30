Dolandırıcılık operasyonunda tutuklanan AKP’li Galip Ensarioğlu’nun damadı aynı gün serbest kaldı

İstanbul’da düzenlenen kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonu kapsamında tutuklanan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun damadı Mutlu Akbulut aynı gün içerisinde serbest bırakıldı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Akbulut hakkındaki tahliye kararı, siyasi baskı neticesinde alındı.

İstanbul’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 milyon liralık kripto para dolandırıcılığı ve bilişim sistemlerini bozarak hırsızlık yaptıkları belirlenen çete üyelerine yönelik operasyon yaptı.

Sorguları tamamlanan zanlılar, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılarca ifadesi alınan Mutlu Akbulut tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza sorgu hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe ifadesi alınan Mutlu Akbulut, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, suç gelirlerinin aklanması, suçtan elde edilen gelirle mal varlığı edinilmesi" suçlarından tutuklandı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Mutlu Akbulut’un, aynı gün nöbetçi asliye ceza hakimliğine itiraz edilmesi üzerine, 24 saat geçmeden serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

İSNAT EDİLEN SUÇA AĞIR CEZA BAKIYOR

Akbulut’un işlediği suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına giren katalog suçlardan olması, işlenen suça öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırı dikkate alınarak adli kontrol şartı, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı gibi tedbirlerin yetersiz kalacağı, delillerin henüz toplanmamış olması nedeniyle verilen tutuklama kararının aynı gün geri alınması ise kafalarda soru işareti bıraktı.

TAHLİYE İÇİN SİYASİ BASKI İDDİASI

Tahliye kararının siyasi baskı sonucu geldiği ileri sürülürken, soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklanması kapsamında MASAK’tan da rapor alınması kararlaştırıldığı, ancak dosyaya müdahale edilerek takipsizlik kararıyla kapatılmaya çalışıldığı iddia edildi.