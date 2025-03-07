Dolandırıcılık suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bilecik’te kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaştan ziynet eşyası ve nakit para aldığı tespit edilerek yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaştan ziynet eşyası ve nakit para aldığı tespit edilen B.C.S. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz konuyla ilgili olarak; "Vatandaşları benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı uyararak, telefonla kendilerini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslara inanmayın" dedi.