Dolandırıcılık uyarısı: e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CİMER'in adının kullanılarak dolandırıcılık amaçlı paylaşımların olduğunu belirterek, "e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Dikkat ediniz" uyarısını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yurttaşları uyardı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) adı kullanılarak, "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddialı paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi' verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz" ifadelerine yer verildi.