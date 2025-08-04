Dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 24 kişi tutuklandı

6 kentte dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 44 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltına alınanlardan 24’ü'nün çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden ‘kripto borsasında para kazanma’ ilanıyla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün satış ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirdikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaptıkları tespit edildi.

İstanbul, İzmir, Artvin, Kastamonu, Mersin ve Mardin merkezli Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Gaziantep, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Adıyaman, Konya, Kütahya, Ağrı ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."