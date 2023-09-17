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Dolandırıcılıktan 33 yıl cezası olan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 17.09.2023 15:32
  • Giriş: 17.09.2023 15:32
  • Güncelleme: 17.09.2023 15:33
Kaynak: İHA
Dolandırıcılıktan 33 yıl cezası olan şahıs yakalandı

Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde çok sayıda vatandaşı dolandırdığı gerekçesiyle hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Şanlıurfa’da yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.T.’nin Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi’nde olduğunu belirledi.

Şüpheli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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