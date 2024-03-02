Dolandırıcılıktan aranan 42 şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinin sağlanması maksadıyla 372 personelin katılımıyla ‘Dolandırıcılık’ suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirndi.



Gerçekleştirilen uygulamada; dolandırıcılık 6, yaralama 2, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit gibi 32 farklı suçtan aranan ve 10’u hakkında kesinleşmiş hapis kararı ve 32’si hakkında yakalama kararı bulunun toplam 42 şüpheli yakalandı.