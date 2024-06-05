Dolandırıcılıktan tutuklanmıştı: Eski Yüreğir Kaymakamı Kılıç'ın yargılanmasına başlandı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın çeşitli ihaleleri varmış gibi bazı kişilerden "teminat bedeli" adı altında para aldığı ve bunların bir kısmını iade etmediği gerekçesiyle hakkında dava açılan eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın yargılanmasına başlandı.

Adana'da ihale varmış gibi bazı kişilerden para alarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç ile onunla hareket ettiği belirtilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Diğer tutuklu sanık Ö.A. ile tanık, müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık P.Y. duruşmaya katılmadı.

Beyanı alınan müşteki M.E. sanıklardan şikayetçi olduğunu ve zararının giderilmediğini söyledi.

Sanık Ö.A'nın kendisine ihale olduğunu söyleyerek Yüreğir Kaymakamlığına çağırdığını öne süren müşteki M.E, 3 milyon 230 bin liralık parayı internet aracılığıyla yatırdığını söyledi.

M.E, şöyle devam etti:

"Ben kaymakamlık binasına gittikçe oradaki bu konu sebebiyle mağdur vatandaşları gördüğümde güvenilir firma adı altında dolandırıldığımı anladım. Ardından beni mülkiye müfettişi aradı. Sanıklardan şikayetçiyim."

EŞİ ADINA BANKA HESABI AÇTI

Eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın eşi tanık Hatice Kılıç ise banka hesabının bulunmadığını, eşinin tutuklanmadan 5 ya da 6 ay önce kendi adına banka hesabı açtırdığını söyledi.

Mustafa Kılıç'ın eşi Hatice Kılıç da "Kendisi maaşını bu hesaba aktardı. Başka gelen veya giden bir para görmedim. Harcama ve ödemelerle kendisi ilgileniyordu. Kendisi oradan gerekirse para alıp borsada işleyip işlem bittikten sonra tekrar para atıyordu. Eşimin kripto para hesabı olup olmadığını bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık Kılıç, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tanık beyanlarını reddettiğini söyledi.

Tanığın ifadesinde belirttiği siyah poşet ile para teslim etme olayının gerçeği yansıtmadığını öne süren Mustafa Kılıç, tahliye ve beraatini talep etti.

Sanık Ö.A. da suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Yüreğir'de 12 Eylül 2022'den 24 Ağustos 2023'e kadar kaymakam olarak görev yapan Mustafa Kılıç'ın "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 kez olmak üzere 160 yıla, tutuklu sanık Ö.A'nın 9 kez olmak üzere 90 yıla ve tutuksuz sanık P.Y'nin 2 kez olmak üzere 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.