Dolandırıcılıktan yargılanan ve cezaevinden çıkan Candan: "Özüme döndüm"

Dolandırıcılık davasında yargılanan sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakkında tahliye kararı verilen Candan, işlemlerinin tamamlanması sonrası Marmara Cezaevi'nden çıktı.

Bir dinlenme tesisinde ailesiyle bir araya gelen Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Candan, "Çok zor günlerdi, inanamıyorum. Şu anda çok duygusalım. Cezaevinde derslerime çalıştım, en önemli önceliğim okulumu bitirmek. Ailemi, erkek arkadaşımı çok özledim. Son yıllarda biraz dejenere olsam da sosyal medyada akıl dışı paylaşımlarda bulunsam da böyle bir ailede bulunuyorum. Özüme döndüm diyebilirim" ifadesini kullandı.

Candan'ın avukatı Burak Bingöl de "Henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok, o da ilerleyen günlerde belli olacaktır" dedi.

TUTUKLU 6 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmalarına Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilmişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında yer aldığı tutuklu 6 sanığın, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.