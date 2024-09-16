Dolandırıldığını ve ölüm tehditleri aldığını belirten iş insanı: Kırım'da mafya etkili oluyor

Kırım’da yatırımları bulunan iş insanı Yusuf Ayyıldız, ortaklık kurduğu kişiler tarafından dolandırılıp ölümle tehdit edildiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

"Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden sonra yönetim boşluğu oluştuğunu, bunun üzerine bazı mafya gruplarının Türk esnafa yönelik baskı kurmaya başladığını" aktaran Ayyıldız, ortaklık kurduğu iş insanı Ali K’nin da bu gruplarla işbirliğine giriştiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre, Ali K’nin, mafya gruplarıyla birlikte “sahte evrak” düzenleyerek mal varlığına el koyduğunu, yasal yollara başvurması üzerine de ölümle tehdit edildiğini öne süren Ayyıldız, “Kırım’da yasal başvurularımdan sonuç alamadım. Burada yönetim boşluğu olduğu için mafya grupları etkili oluyor” dedi.

Rusya’daki Türk elçiliğine durumu aktardığını ancak yetkililerin kendisini Türkiye’ye yönlendirdiğini söyleyen Ayyıldız, “Birçok yere mektup yazdım. Mal varlığımı alamadığım gibi tehditler hâlâ sürüyor” ifadelerini kullandı.

Ayyıldız’ın eşi Suna Ayyıldız ise Beykoz’daki Polis Merkez Amirliği’ne giderek, eşini ölümle tehdit edenler hakkında işlem yapılması için dilekçe verdi. Dilekçede Ali K. ve oğlu Selçuk K’nin mafya gruplarıyla işbirliği yaparak eşi Yusuf Ayyıldız’ı ölümle tehdit ettiklerini öne süren Suna Ayyıldız, yetkililerden eşininin can güvenliğinin sağlanmasını istedi.