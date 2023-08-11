Dolar 27 TL bandına yerleşti

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0700 liradan, Euro 29,7660 liradan güne başladı.

Dolar yatay seyrine devam ederken, haftanın son işlem gününe de 27 TL bandında başladı.

Serbest piyasada 27,0680 liradan alınan dolar 27,0700 liradan satılıyor.

29,7640 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,7660 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,0390 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,8490 lira olmuştu.

Öte yandan gözler bugün açıklanacak cari açık verilerinde olacak. Cari açığın haziran ayında 426 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor. Yıllık bazda ise 41 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.