Dolar 27 TL'den işlem görüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0380 liradan, euro 29,7000 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,0360 liradan alınan dolar 27,0380 liradan satılıyor.

29,6980 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,7000 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,0350 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,7020 lira olmuştu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,13'lük yükselişle 1,0989; dolar endeksi ise yüzde 0,03'lük düşüşle 102,46 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GÜNDEM

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Çin'deki deflasyon endişelerinin etkileri devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalarda temkinli bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in para politikasına ilişkin gidişatı önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Öte yandan ABD yönetiminin Çin'e teknoloji yatırımlarına sınırlama getirmesi de küresel piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkiledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Çin'deki belirli ulusal güvenlik teknoloji ürünleri yatırımlarını yasaklayacak ve bazı yatırım işlemlerinin bildirilmesini gerektirecek kararname çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Biden'ın askeri, istihbarat, gözetleme veya siber özellikli yetenekler için kritik olan hassas veya ileri teknolojilerle ürünler geliştirmeye ve bunlardan yararlanmaya çalışan ilgili ülkelerin ABD'ye oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidini ele almak için başkanlık kararnamesi yayımladığı bildirildi.

Bu arada pandemi ile uzaktan çalışmadaki artış ve ardından gelen ekonomik durgunluktan zarar gören WeWork, olası iflası konusunda uyarıda bulundu. Haber sonrasında WeWork'ün hisseleri yüzde 39'a yakın değer kaybederken, şirketin piyasa değeri 300 milyon doların altına düştü.

Brent petrolün varil fiyatı yatay seyirle 87,2 dolardan işlem görürken, altının ons fiyatı da yüzde 0,1 artışla 1.917 dolarda seyrediyor.

Bu gelişmelerle dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,5, S&P 500 endeksi yüzde 0,7 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,2 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne hafif yükselişle başladı.

YURT İÇİ GÜNDEM

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,54 değer kazancıyla günü 7.600,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.644,59 puana taşıdı.

Dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 27,0110'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0400 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımını gündeme getirebileceği belirtildi.

Türkiye'de ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.650 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Günün veri akışı

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı işsizlik oranı ve sanayi üretimi

15.30 ABD, temmuz ayı TÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, temmuz ayı hazine bütçe dengesi