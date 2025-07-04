Dolar 40 lira sınırına dayandı

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 39,8410 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,8230'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,8410'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 46,9850'den ve sterlin/TL yüzde 0,3 primle 54,5270'ten satılıyor.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ GÖZLENİYOR

Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 96,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ PİYASADA İYİMSERLİK YARATTI

ABD'de açıklanan istihdam raporunun ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi iyimser bir hava oluştururken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göndereceği tarife mektupları yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'de iş gücü piyasasının sağlıklı seyrini ortaya koyan istihdam raporu verileri yatırımcıların risk algısını azalttı.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI

Analistler, güçlü gelen istihdam raporu sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın geri kalan bölümünde 3 kez faiz indirebileceğine yönelik tahminlerin zayıfladığını kaydederek, Bankanın eylülde yüzde 72 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indirmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

TRUMP’TAN BEKLENEN TARİFE HAMLESİ

Öte yandan Başkan Trump'ın bugün itibariyle ülkelere "tarife mektupları" göndermeye başlaması bekleniyor.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fiyat Gelişmeleri Raporu, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.