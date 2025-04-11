Dolar endeksi 3 yılın en düşük seviyesini gördü

ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif ticaret politikalarının ülkede resesyon endişelerini güçlendirmesiyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken, dolar endeksi 99,014'le 3 yılın en düşük seviyesini gördü.

ABD dolarının euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksinde ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi adımları ve Çin ile tırmanan gerilimin ekonomik belirsizlikleri artırmasıyla sert düşüşler yaşandı.

Dolardaki değer kaybı, yatırımcıların Trump'ın korumacı politikalarına dolar varlıklarını satarak yanıt verdiğini ve bu durumun dolar endeksinde aşağı yönlü bir baskıya sebep olduğuna işaret ediyor.

Ekonomik durgunluğa ilişkin artan endişeler de doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oluyor.

Analistler, Trump'ın, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasına karşın diğer büyük ithalat vergilerinin önemli hasara yol açtığını ve ABD ekonomisinin bu sonuçlardan kolayca kurtulmasının mümkün olmayabileceğini kaydetti.

NİSAN 2022'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

ABD ekonomisine güvenin azalması dolardaki satış baskısını tetikledi.

Bu gelişmelerle, Temmuz 2023'ten bu yana ilk defa 100 seviyesinin altını test eden dolar endeksi, 99,014'e kadar gerileyerek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Endeks, yıl başından bu yana yüzde 8'in üzerinde geriledi.

Bununla birlikte euro/dolar paritesi 1,1474'le Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, dolar/İsviçre frangı paritesi 0,811'le Eylül 2011'den bu yana, dolar/yen paritesi 142,064'le Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Altının ons fiyatı da dolara olan talebin azalmasıyla 3 bin 237,7 dolarla rekor seviye kaydetti.