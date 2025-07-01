Dolar endeksinde düşüş sürüyor: En son 1973'te görülmüştü

ABD Doları, yılın ilk yarısında ülkenin başlıca ticaret ortağı ülkelerin para birimlerine karşı yüzde 10’dan fazla değer kaybetti. ABD medyasının verilerine göre doların yılın altı ayında bu kadar zayıfladığı son dönem 1973'te oldu.

TRUMP'IN ADIMLARINA RAĞMEN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinde geri adım atmasına ve ABD borsasının kayıplarını telafi etmesine rağmen dolar değer kaybetmeye devam ediyor. ABD Doları yarım yüzyıldan uzun süredir yılın en kötü başlangıcını yaptı.

ICE DOLAR ENDEKSİ: YÜZDE 10,7'LİK GERİLEME

ABD merkezli finansal borsa ve veri sağlayıcısı ICE ABD Dolar Endeksi'ne göre dolar yılın ilk yarısında yüzde 10,7 oranında gerileyen dolar, 1973’ten bu yana en kötü yıl başlangıcını yaptı.

1973: DOLARIN ALTINDAN KOPUŞU

ABD, 1973'te doların altın fiyatına bağlılığını sonlandırarak para sisteminde büyük bir dönüşüm yapmıştı.

Ülke medyasına konuşan uzmanlara göre Trump’ın ticaret politikaları, enflasyon endişeleri ve artan kamu borcu birleşerek dolar üzerinde baskı yarattı.Ayrıca ABD’nin küresel finans sisteminin merkezi olduğuna duyulan güvendeki azalma da doları zayıflattı.

SEYAHATLER PAHALILAŞTI, İHRACATÇI KAZANIYOR

Bu durum, Amerikalıların yurt dışına seyahatini daha pahalı hale getirirken ve yabancı yatırımcıların gözünde ABD’nin cazibesini azaltıyor. Öte yandan zayıf dolar ABD’li ihracatçıları desteklerken, ithalatı daha pahalı hale getiriyor.