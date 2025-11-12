Dolar, Euro, Sterlin Döviz Kurları: 12 Kasım 2025 Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL?

12 Kasım 2025 Çarşamba günü döviz piyasaları güne hareketli başladı. Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları sabah saatlerinde yükseliş eğiliminde ilerliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz politikaları döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki bugün 1 dolar, 1 euro ve 1 İngiliz sterlini kaç TL? İşte 12 Kasım 2025 güncel döviz fiyatları...

12 KASIM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

12 Kasım 2025 tarihinde saat 11:28 itibarıyla döviz kurları şu şekilde:

Döviz Cinsi Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat ABD Doları (USD) 42,2436 42,2449 +0,06% 11:28 Euro (EUR) 48,9664 48,9861 +0,09% 11:28 İngiliz Sterlini (GBP) 55,5973 55,6085 +0,03% 11:28 İsviçre Frangı (CHF) 52,8440 52,8657 +0,21% 11:28 Japon Yeni (JPY) 0,2730 0,2736 -0,18% 11:26 Suudi Arabistan Riyali (SAR) 11,2425 11,2988 -0,04% 11:10 Norveç Kronu (NOK) 4,1943 4,2153 +0,23% 11:13 Danimarka Kronu (DKK) 6,5398 6,5726 -0,04% 11:13 Avustralya Doları (AUD) 27,5481 27,6861 +0,02% 11:13 Kanada Doları (CAD) 30,0970 30,2478 -0,04% 11:13 İsveç Kronu (SEK) 4,4586 4,4810 -0,16% 11:13 Rus Rublesi (RUB) 0,5200 0,5226 -0,16% 11:10

ANALİZ: DOLAR, EURO VE STERLİN GÜNÜN İLK SAATLERİNDE YÜKSELİŞTE

Haftanın ortasında döviz kurları yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL 42,24 seviyesine ulaşırken, Euro/TL 48,98 TL’den işlem görüyor. İngiliz Sterlini ise 55,60 TL civarında seyrediyor. Küresel piyasalarda ABD Doları endeksindeki (DXY) hafif artış, iç piyasada da kur fiyatlarını destekliyor.

Uzmanlara göre, yıl sonuna kadar döviz kurlarında dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararları, TL karşısında yabancı para birimlerinin değerini belirlemede kritik rol oynayacak.

GÜNCEL DÖVİZ DEĞİŞİMLERİ (12 KASIM 2025)

12 Kasım 2025 dolar kaç TL?

12 Kasım 2025 Çarşamba günü 1 ABD Doları 42,24 TL’den işlem görüyor.

Bugün euro ne kadar?

Euro kuru 48,98 TL seviyesinde bulunuyor.

İngiliz sterlini kaç TL oldu?

İngiliz sterlini 55,60 TL civarında işlem görüyor.

Döviz kurları neden yükseliyor?

Küresel enflasyon, faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler döviz kurları üzerinde etkili oluyor. Yatırımcılar güvenli liman arayışıyla dövize yöneliyor.

Günün döviz piyasası hangi saatte daha hareketli?

Türkiye piyasalarında genellikle 10:00-16:00 saatleri arasında dövizde daha yüksek hacimli işlemler gerçekleşiyor.