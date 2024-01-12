Dolar fiyatları kritik eşiği geçti

Ekonomi Servisi

Dolar kuru kritik eşik olarak nitelendirilen 30 TL'yi aştı. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Yerel seçimlerden önce yine rezerv yakma pahasına döviz tutuluyor. Seçime 32-33 TL ile girmek isteniyor!" yorumunu yaptı. Döviz kuru dün güne hareketli başladı. Dolar fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde kritik eşik olan 30 TL'yi aştı ve böylelikle tüm zamanların gördüğü en yüksek seviyeyi yukarı çekti. Avro ise, yeniden 33 TL'nin üzerini test ederek, tarihi zirvesini yeniledi. Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdüren TL'deki kayıp aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla biraz hızlandı. Geçen yılın tamamını yüzde 36,6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL, yılın ilk 11 gününü dolar karşısında yüzde 1,6 değer kaybetti. TL'nin son 5 yıldaki değer kaybı yüzde 80 oldu.

SEÇİME KADAR TUTACAKLAR

Kurdaki yükselişi değerlendiren iktisatçı Prof. Dr Hayri Kozanoğlu, seçim öncesi kurun rezerv yakma pahasına tutulacağını kaydetti. Kozanoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dolar seçimden önce 20 TL’de tutuldu. Bu hem ekonomide bir istikrar görüntüsü verdi hem de enflasyonu kontrol altında tuttu. Bu arada rezervlerin dibi kazındı. Şimdi yerel seçimlerden önce yine rezerv yakma pahasına döviz tutuluyor. Seçime 32-33 TL ile girmek isteniyor!" ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomik hedeflerinin yer aldığı Orta Vadeli Plan'da (OVP) dolar kurunun yıllık ortalama değerleri, 2024 yıl sonu 36,8 TL, 2025 yılında 43,9 TL ve 2026 yılında 47,8 TL olacağı tahmin ediliyor. Bu arada ABD'li yatırım bankası JPMorgan dün dolar/TL için 2024 yıl sonu tahminini 34 seviyesinden 36’ya revize etti.