Dolar geriledi, altında sınırlı yükseliş

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesiyle birlikte yükseliş gösterdi.

Ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın da yüzde 0,3 artış kaydetti. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 418 liradan işlem görüyor.

Altının gramı, günü yatay seyirle 5 bin 389,4 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 5 bin 418 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 164 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 512 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3 bin 994 dolarda seyrediyor.

DOLAR ENDEKSİ 100 SEVİYESİNİN ALTINA İNDİ

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,09'a inerken, şu sıralarda da bu seviyelerde yatay seyrediyor. Dolar endeksi ise dün kritik eşik olan 100 seviyesinin altına düşerek, 99,7'de dengelendi. Endeks, yeni günde ise yüzde 0,1 artışla 99,8'de bulunuyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,1044'ten tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,1960 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,7480, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,4350 seviyesinde bulunuyor.