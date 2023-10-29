Dolar, Google'da 24 liraya düştü

28 lira üzerine çıkarak tarihi zirveleri gören doların, Google'ın arama kısmında 24 liraya kadar düştüğü görüldü. Olayın sistemsel bir hatadan kaynaklandığı düşünülürken şirketten henüz açıklama yapılmadı.

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dalgalı seyrini sürdüren dolar, tarihi zirveleri zorlamaya devam etti. Ancak haftayı 28 lira üzerinde kapatan dolar kuru için Google'da arama yapan kullanıcılar gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü.

Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada tartışılan olayın teknik arızadan olduğu düşünülürken Google tarafından neden 24,05 lira gösterildiği ise çözülemedi.

Öte yandan Merkez Bankası'nda doların halen 28 liranın üzerinde seyrettiği görülüyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.