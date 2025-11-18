Dolar Kaç TL? 18 Kasım 2025 Güncel USD/TL Kuru ve dolar hesaplama

Finans piyasalarında hareketli bir güne başlarken en çok merak edilen soruların başında dolar kaç TL oldu, Amerikan Doları bugün ne kadar ve 1 dolar kaç TL soruları geliyor. Döviz piyasaları, özellikle USD/TL canlı kuru, hem bireysel yatırımcılar hem de ticari işletmeler için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Peki Güncel dolar fiyatı ne durumda, dolar yükselir mi düşer mi, 1 dolar kaç TL? İşte 18 Kasım 2025 Salı günü banka dolar kuru verileriyle hazırlanan detaylı analiz şöyle:

18 KASIM 2025 GÜNCEL DOLAR KURU (USD/TL)

Döviz Cinsi Banka Alış Banka Satış Değişim Oranı USD - Amerikan Doları 41,3780 TL 42,7280 TL % -0,26

Güncel verilere göre Amerikan Doları banka satış fiyatı 42,7280 TL, banka alış fiyatı ise 41,3780 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasalarda dolar son durum özellikle faiz kararları, küresel enflasyon ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor.

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 10.000, 100.000 VE 1.000.000 DOLAR KAÇ TL?

Dolar (USD) TL Karşılığı (42,7280 TL ile) 1 Dolar 42,728 TL 5 Dolar 213,64 TL 10 Dolar 427,28 TL 20 Dolar 854,56 TL 50 Dolar 2.136,40 TL 100 Dolar 4.272,80 TL 1.000 Dolar 42.728 TL 10.000 Dolar 427.280 TL 100.000 Dolar 4.272.800 TL 1.000.000 Dolar 42.728.000 TL

Bu hesaplamalar bankanın dolar satış kuru olan 42,7280 TL üzerinden yapılmıştır. Serbest piyasa dolar fiyatları ise gün içinde dalgalanabileceği için rakamlar anlık olarak değişiklik gösterebilir.

DOLAR KURUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Dolar kuru birçok ekonomik ve küresel faktöre göre değişkenlik gösterir. Dolar analizi yapılırken aşağıdaki faktörler ön planda olur:

Merkez Bankası faiz kararları

Küresel enflasyon ve resesyon beklentileri

Jeopolitik riskler ve siyasi gelişmeler

ABD ekonomik verileri (tarım dışı istihdam, faiz toplantıları)

Yatırımcı davranışları ve piyasa likiditesi

Bu nedenle analistler sık sık Dolar yükselir mi, Dolar düşer mi, Dolar alınır mı, 2025 dolar tahmini gibi aramalar üzerinden piyasa öngörülerini paylaşmaktadır.

1 Dolar kaç TL?

1 Dolar banka satış kuruna göre 42,728 TL’dir.

100 Dolar kaç TL eder?

100 Dolar bugünkü kurla 4.272,80 TL eder.

1.000 Dolar kaç TL?

1.000 Dolar = 42.728 TL’dir.

Dolar alınır mı?

Dolar yatırımı uzun vadeli planlar ve piyasa koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır. Analiz ve grafik verileri önem taşır.

Dolar yükselir mi düşer mi?

Dolar kuru, faiz kararları, enflasyon ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yön bulur. Bu nedenle kısa vadede dalgalanma görülebilir.

En yüksek dolar kuru kaç TL oldu?

Güncel piyasa koşullarına göre işlem saatlerine bağlı olarak dolar kuru değişkenlik göstermektedir.

18 Kasım 2025 itibarıyla güncel dolar fiyatı 42,72 TL seviyesinde işlem görüyor. Döviz yatırımı yapmadan önce dolar grafiği, USD/TL canlı kuru, dolar yorumları ve güncel piyasa analizi gibi veriler mutlaka takip edilmelidir. Piyasalarda doğru zamanda doğru karar almak için hem bankaların hem de serbest piyasanın dolar alış satış fiyatlarını izlemeyi ihmal etmeyin.