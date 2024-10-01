Dolar kaç TL, ne kadar? 1 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 1 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,1907 liradan, euro 38,0349 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

1 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

1 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,1907 TL 34,1976 TL Euro (€) 38,0349 TL 38,0546 TL İngiliz Sterlini (£) 45,6723 TL 45,6945 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

1 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,1907 TL

34,1907 TL Dolar ($) Satış: 34,1976 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,0349 TL

38,0349 TL Euro (€) Satış: 38,0546 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,6723 TL

45,6723 TL Sterlin (£) Satış: 45,6945 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.419,07 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 1 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,1907 TL'den alış, 34,1976 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.803,49 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 1 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 38,0349 TL'den alış, 38,0546 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Serbest piyasada 34,1907 liradan alınan dolar, 34,1976 liradan satılıyor. 38,0349 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 38,0546 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,1790 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 38,2040 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de, Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi verebileceğini belirterek, söz konusu verilerin Fed'in gelecek dönem yol haritasını da somutlaştırabileceğini aktardı.

Dün, Fed Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam durumda ve bunu korumak için Fed'in araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 61 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Brent petrolün varil fiyatı güne yatay başlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 71,8 seviyesinde bulunuyor.

AVRUPA BORSALARININ DÖVİZE ETKİSİ

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bugün gözler Euro Bölgesinde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) çevrildi.

Bölge genelinde enflasyon endişeleri yerini resesyon endişelerine bırakırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yılsonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Dün bölgede açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da yıllık enflasyon, sıkı faiz politikasının ve ekonomide belirsizliğin etkisiyle eylülde yüzde 1,6'ya inerek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinin çok altına düştü.

İngiltere ekonomisi ise yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,5 büyüdü.

İngiltere'de ortalama konut fiyatları eylülde yıllık bazda son iki yılın en hızlı yükselişini kaydederken, konut finansman kuruluşu Nationwide verilerine göre, eylülde konut fiyatları yıllık bazda 3,2 arttı.

ECB yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, ECB Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında, "Son gelişmeler enflasyonun zamanında hedefe döneceğine olan güvenimizi güçlendiriyor. Bunu ekim ayındaki para politikası toplantımızda hesaba katacağız" ifadelerini kullandı.

Enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaklarını vurgulayan Lagarde, "Önceden belirli bir faiz oranı patikası taahhüdünde bulunmuyoruz" diye konuştu.

Asya piyasalarında yeni işlem gününde Çin, Hong Kong ve Güney Kore'de tatil sebebiyle işlem yapılmazken, Japonya'da pozitif bir seyir izleniyor.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 2,5 ile beklentilerin altında gelirken, eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7 seviyesinde gerçekleşti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 yükselişle alıcılı bir seyir izliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: