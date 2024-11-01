Dolar kaç TL, ne kadar? 1 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 1 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 34,3130 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,3356 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 1 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,3130 liradan, euro 37,3356 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
1 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
1 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|34,3130 TL
|34,3187 TL
|Euro (€)
|37,3356 TL
|37,3596 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,2730 TL
|44,2948 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
1 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 34,3130 TL
- Dolar ($) Satış: 34,3187 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 37,3356 TL
- Euro (€) Satış: 37,3596 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,2730 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,2948 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.431,30 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 1 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,3130 TL'den alış, 34,3187 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.733,56 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 1 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,3356 TL'den alış, 37,3596 TL'den satış işlemi görmektedir.
DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2670 liradan, euro 37,3310 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2650 liradan alınan dolar, 34,2670 liradan satılıyor.
37,3290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3310 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2600 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2970 lira olmuştu.