Dolar kaç TL, ne kadar? 1 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 1 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,3130 liradan, euro 37,3356 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

1 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

1 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,3130 TL 34,3187 TL Euro (€) 37,3356 TL 37,3596 TL İngiliz Sterlini (£) 44,2730 TL 44,2948 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

1 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,3130 TL

34,3130 TL Dolar ($) Satış: 34,3187 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,3356 TL

37,3356 TL Euro (€) Satış: 37,3596 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,2730 TL

44,2730 TL Sterlin (£) Satış: 44,2948 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.431,30 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 1 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,3130 TL'den alış, 34,3187 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.733,56 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 1 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,3356 TL'den alış, 37,3596 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2670 liradan, euro 37,3310 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2650 liradan alınan dolar, 34,2670 liradan satılıyor.

37,3290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3310 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2600 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2970 lira olmuştu.