Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,8368 liradan, euro 36,7650 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 10 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

10 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

10 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,8368 TL 34,8523 TL Euro (€) 36,8258 TL 36,8565 TL İngiliz Sterlini (£) 44,4645 TL 44,4996 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

10 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,8368 TL

34,8368 TL Dolar ($) Satış: 34,8523 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,8258 TL

36,8258 TL Euro (€) Satış: 36,8565 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,4645 TL

44,4645 TL Sterlin (£) Satış: 44,4996 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.483,68 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 10 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,8368 TL'den alış, 34,8523 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.682,58 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 10 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,8258 TL'den alış, 36,8565 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8410 liradan, euro 36,8290 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 34,8390 liradan, euro 36,8270 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 34,8120 lira, euronun satış fiyatı ise 36,8670 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'de verilerden alınan sinyallerin enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini beslemesi ve Çin tarafından Nvidia'ya tekelleşme soruşturması açılmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 17-18 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son toplantısında alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem izleyeceği para politikasını etkilemesi bekleniyor.

Avrupa borsalarında ise dün karışık seyir önce çıkarken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Asya borsalarında ise pozitif bir seyir izlenirken, Çin'in gelecek yıl güçlü teşvikler açıklayabileceği yönündeki haber akışı risk iştahını besliyor.

ONS ALTIN FİYATINDA ARTIŞ

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve siyasal belirsizliklerin etkisiyle dün yüzde 1 artışla 2 bin 658 dolardan kapanan ons altın, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 672 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da jeopolitik risklerin etkisiyle dün yüzde 1,3 değer kazancıyla 71,8 dolardan günü tamamlarken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 azalışla 71,7 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE NELER YAŞANDI?

Öte yandan, dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 243 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: