Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2071 liradan, euro 37,5361 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 10 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

10 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

10 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2071 TL 34,2138 TL Euro (€) 37,5361 TL 37,5537 TL İngiliz Sterlini (£) 44,8734 TL 44,8987 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

10 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2071 TL

34,2071 TL Dolar ($) Satış: 34,2138 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,5361 TL

37,5361 TL Euro (€) Satış: 37,5537 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,8734 TL

44,8734 TL Sterlin (£) Satış: 44,8987 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.420,71 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 10 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2071 TL'den alış, 34,2138 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.753,61 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 10 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle 1 euro (€) 37,5361 TL'den alış, 37,5537 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dün doların satış fiyatı 34,2400 lira, euronun satış fiyatı ise 37,5350 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomisinin "yumuşak iniş" yapılabileceğini yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.

Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerden alınan iyimser sinyallerin risk iştahını beslediğini belirterek, bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.