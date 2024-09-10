Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 10 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0540 liradan, Euro 37,6311 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 10 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

10 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

10 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,0540 TL 34,0596 TL Euro (€) 37,6311 TL 37,6428 TL İngiliz Sterlini (£) 44,6507 TL 44,6643 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

10 Eylül 2024 saat 13.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,0540 TL

34,0540 TL Dolar ($) Satış: 34,0596 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,6311 TL

37,6311 TL Euro (€) Satış: 37,6428 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,6507 TL

44,6507 TL Sterlin (£) Satış: 44,6643 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.405,40 Türk Lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 10 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,0540 TL'den alış, 34,0596 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.763,11 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 10 Eylül 2024 saat 09.30 itibariyle 1 euro (€) 37,6311 TL'den alış, 37,6428 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA BEKLENTİLER

Küresel piyasa, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlayabileceği ihtimalini desteklemesiyle pozitif seyrediyor.

Dünya genelinde resesyon korkusu enflasyon endişesinin önüne geçerken, merkez bankalarının söz konusu tehlike konusunda atacağı adımlar yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Analistler, özellikle ABD'de tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların ekonomilerde durgunluk döneminin başlayabileceğine ilişkin sinyaller verdiğini kaydederek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yeniden pozitife dönmesine dikkati çekti.

Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, ECB'nin politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakıldığını gösterirken, bankanın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapması öngörülüyor.

Asya tarafında satış baskısının ardından yavaş yavaş da olsa toparlanma çabası öne çıkıyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de ağustos ayı dış ticaret fazlası 91 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ihracat yüzde 8,7 artışla öngörüleri aştı. İthalat ise yüzde 0,5 yükselişle beklentilerin gerisinde kaldı.

Analistler ithalatta beklenenin altında gelen verilerin durgunluk endişelerini beslediğini belirterek, ülkenin bölgenin en önemli ithalatçısı ve ihracatçısı konumunda olduğunu anımsattı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: