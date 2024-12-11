Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,8666 liradan, euro 36,6361 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 11 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

11 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

11 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,8666 TL 34,8714 TL Euro (€) 36,6361 TL 36,6441 TL İngiliz Sterlini (£) 44,4404 TL 44,4734 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

11 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,8666 TL

34,8666 TL Dolar ($) Satış: 34,8714 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,6361 TL

36,6361 TL Euro (€) Satış: 36,6441 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,4404 TL

44,4404 TL Sterlin (£) Satış: 44,4734 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.486,66 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 11 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,8666 TL'den alış, 34,8714 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.663,61 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 11 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,6361 TL'den alış, 36,6441 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8630 liradan, euro 36,7280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,8610 liradan alınan dolar, 34,8630 liradan satılıyor.

36,7260 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7280 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,8470 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7200 lira olmuştu.