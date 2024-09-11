Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 11 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 34,0125 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,6108 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 11 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0125 liradan, Euro 37,6108 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 11 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
11 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
11 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.30 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|34,0125 TL
|34,0195 TL
|Euro (€)
|37,6108 TL
|37,6245 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,5528 TL
|44,5702 TL
*Döviz fiyatları 10.30'da yazılmıştır.
DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?
11 Eylül 2024 saat 10.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 34,0125 TL
- Dolar ($) Satış: 34,0195 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 37,6108 TL
- Euro (€) Satış: 37,6245 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,5528 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,5702 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.401,25 Türk Lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 11 Eylül 2024 saat 10.30 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,0125 TL'den alış, 34,0195 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.761,08 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 11 Eylül 2024 saat 10.30 itibariyle 1 euro (€) 37,6108 TL'den alış, 37,6245 TL'den satış işlemi görmektedir.