Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 11 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0125 liradan, Euro 37,6108 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 11 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

11 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

11 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,0125 TL 34,0195 TL Euro (€) 37,6108 TL 37,6245 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5528 TL 44,5702 TL

*Döviz fiyatları 10.30'da yazılmıştır.

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

11 Eylül 2024 saat 10.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,0125 TL

34,0125 TL Dolar ($) Satış: 34,0195 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,6108 TL

37,6108 TL Euro (€) Satış: 37,6245 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5528 TL

44,5528 TL Sterlin (£) Satış: 44,5702 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.401,25 Türk Lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 11 Eylül 2024 saat 10.30 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,0125 TL'den alış, 34,0195 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.761,08 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 11 Eylül 2024 saat 10.30 itibariyle 1 euro (€) 37,6108 TL'den alış, 37,6245 TL'den satış işlemi görmektedir.