Dolar kaç TL, ne kadar? 12 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 12 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,8689 liradan, euro 36,7464 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 12 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

12 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

12 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,8689 TL 34,8776 TL Euro (€) 36,7464 TL 36,7879 TL İngiliz Sterlini (£) 44,4404 TL 44,4734 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

12 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,8689 TL

34,8689 TL Dolar ($) Satış: 34,8776 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,7464 TL

36,7464 TL Euro (€) Satış: 36,7879 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,4404 TL

44,4404 TL Sterlin (£) Satış: 44,4734 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.486,89 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 12 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,8689 TL'den alış, 34,8776 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.674,64 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 12 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,7464 TL'den alış, 36,7464 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8860 liradan, euro 36,7610 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,8840 liradan alınan dolar, 34,8860 liradan satılıyor.

36,7590 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7610 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,8680 lira, euronun satış fiyatı ise 36,9630 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ECB'NİN FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Ülkede açıklanan verilerden alınan sinyallerle ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, yatırımcıların risk iştahındaki artış dikkati çekiyor.