Dolar kaç TL, ne kadar? 12 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 12 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,9742 liradan, Euro 37,5408 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 12 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

12 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

12 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,9742 TL 33,9811 TL Euro (€) 37,5408 TL 37,5576 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5528 TL 44,5702 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

12 Eylül 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,9742 TL

33,9742 TL Dolar ($) Satış: 33,9811 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,5408 TL

37,5408 TL Euro (€) Satış: 37,5576 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5528 TL

44,5528 TL Sterlin (£) Satış: 44,5702 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.397,42Türk Lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 12 Eylül 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 33,9742 TL'den alış, 33,9811 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.754,08 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 12 Eylül 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,5408 TL'den alış, 37,5576 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Ülkede açıklanan verilerden alınan sinyallerle ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, yatırımcıların risk iştahındaki artış dikkati çekiyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

ECB'nin bugün açıklayacağı faiz kararında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklenirken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Asya tarafında da ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası pozitif bir seyir hakim olurken, teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık 0,2 azalışla, yıllık bazda yüzde ise 2,5 artışla beklentileri altında gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, ECB'nin Faiz Kararı

15.30 ABD, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

21.00 ABD, ağustos ayı Federal bütçe dengesi