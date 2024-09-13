Dolar kaç TL, ne kadar? 13 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 13 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,9542 liradan, euro 37,6955 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 13 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

13 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

13 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,9542 TL 33,9627 TL Euro (€) 37,6955 TL 37,7181 TL İngiliz Sterlini (£) 44,6740 TL 44,7019 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

13 Eylül 2024 saat 10.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,9542 TL

33,9542 TL Dolar ($) Satış: 33,9627 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,6955 TL

37,6955 TL Euro (€) Satış: 37,7181 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,6740 TL

44,6740 TL Sterlin (£) Satış: 44,7019 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.395,42Lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 13 Eylül 2024 saat 10.30 itibariyle 1 Amerikan Doları 33,9542 TL'den alış, 33,9627 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.769,55 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 13 Eylül 2024 saat 10.30 itibariyle 1 euro (€) 37,6955 TL'den alış, 37,7181 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısı azalırken, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Güç kaybeden istihdam piyasası ve ekonomik büyüme verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından zayıflamaya devam etti.

Avrupa borsalarında dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) üç temel politika faizinde indirimin gitmesinin ardından alıcılı bir seyir hakim oldu.

Asya tarafında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir hakim olurken, başta Japon yeni olmak üzere bölgedeki yerel para birimlerinin değer kazancı pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini törpülüyor.

TCMB'NİN ANKETİ AÇIKLANACAK

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.