Dolar kaç TL, ne kadar? 13 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 13 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,3815 liradan, euro 36,4850 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 13 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

13 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

13 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,3815 TL 34,3869 TL Euro (€) 36,4850 TL 36,4947 TL İngiliz Sterlini (£) 43,8148 TL 43,8288 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

13 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,3815 TL

34,3815 TL Dolar ($) Satış: 34,3869 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,4850 TL

36,4850 TL Euro (€) Satış: 36,4947 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,8148 TL

43,8148 TL Sterlin (£) Satış: 43,8288 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.438,15 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 13 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,3815 TL'den alış, 34,3869 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.648,50 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 13 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 36,4850 TL'den alış, 36,4947 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3770 liradan, euro 36,5220 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,3750 liradan alınan dolar, 34,3770 liradan satılıyor.

36,5200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,5220 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,3790 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5450 lira olmuştu.