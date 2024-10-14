Dolar kaç TL, ne kadar? 14 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 14 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2567 liradan, euro 37,4679 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 14 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

14 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

14 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2567 TL 34,2634TL Euro (€) 37,4679 TL 37,4762 TL İngiliz Sterlini (£) 44,7588 TL 44,8425 TL

*Döviz fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

14 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2567 TL

34,2567 TL Dolar ($) Satış: 34,2634 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,4679 TL

37,4679 TL Euro (€) Satış: 37,4762 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,7588 TL

44,7588 TL Sterlin (£) Satış: 44,7712 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.425,67 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 14 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2567 TL'den alış, 34,2634 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.746,79 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 14 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle 1 euro (€) 37,4679 TL'den alış, 37,4762 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2567 liradan, euro 37,4679 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 34,2567 liradan alınan dolar, 34,2634liradan satılıyor.

37,4679 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,4762 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,2830 lira, euronun satış fiyatı ise 37,5140 lira olmuştu.