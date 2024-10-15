Dolar kaç TL, ne kadar? 15 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 15 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2672 liradan, euro 37,3371 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 15 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

15 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

15 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2672 TL 34,2714 TL Euro (€) 37,3371 TL 37,3451 TL İngiliz Sterlini (£) 44,7113 TL 44,7380 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

15 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2672 TL

34,2672 TL Dolar ($) Satış: 34,2714 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,3371 TL

37,3371 TL Euro (€) Satış: 37,3451 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,7113 TL

44,7113 TL Sterlin (£) Satış: 44,7380 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.426,72 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 15 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2672 TL'den alış, 34,2714 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.733,71 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 15 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 37,3371 TL'den alış, 37,3451 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dün doların satış fiyatı 34,2640 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4200 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere ABD'de bu hafta açıklanacak verilerin ekonominin durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlaması açısından yakından takip edileceğini belirtti.

AVRUPA BORSALARNDA RESESYON ENDİŞESİ

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bölge genelinde resesyon endişeleri güçlü kalmaya devam ediyor

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklenirken, bugün Fransa ve İspanya'da açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yakından takip ediliyor.

Analistler, bölge genelinde enflasyonun ECB'nin hedeflediği seviyeye gerileyeceğine olan güvenin arttığını kaydederek, ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin varlığını korumaya devam ettiğini söyledi.

ASYA BORSASINDA KARIŞIK SEYİR

Asya tarafında ise yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Çin ve Hong Kong piyasalarındaki satıcılı seyir dikkati çekiyor.

Çin Maliye Bakanının hafta sonu düzenlediği basın toplantısında, beklentileri karşılayan bir ekonomik teşvik açıklaması yapılmamasının ardından Çin ve Hong Kong'da yatırımcılar temkinli davranıyor.

YURT İÇİNDE DURUM

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 değer kaybederek 8.699,19 puandan tamamladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: