Dolar kaç TL, ne kadar? 15 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 15 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,4207 liradan, euro 36,3774 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 15 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

15 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

15 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,4207 TL 34,4268 TL Euro (€) 36,3774 TL 36,3877 TL İngiliz Sterlini (£) 43,6000 TL 43,6118 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

15 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,4207 TL

34,4207 TL Dolar ($) Satış: 34,4268 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,3774 TL

36,3774 TL Euro (€) Satış: 36,3877 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,6000 TL

43,6000 TL Sterlin (£) Satış: 43,6118 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.442,07 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 15 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,4207 TL'den alış, 34,4268 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.637,74 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 15 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 36,3774 TL'den alış, 36,3877 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,4190 liradan, euro 36,3170 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,4170 liradan alınan dolar, 34,4190 liradan satılıyor.

36,3150 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3170 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,3670 lira, euronun satış fiyatı ise 36,3110 lira olmuştu.