Dolar kaç TL, ne kadar? 16 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 16 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,9936 liradan, euro 37,8301 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 16 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

16 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

16 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,9936 TL 33,9983 TL Euro (€) 37,8301 TL 37,8397 TL İngiliz Sterlini (£) 44,8998 TL 44,9126 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

16 Eylül 2024 saat 14.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,9936 TL

33,9936 TL Dolar ($) Satış: 33,9983 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,8301 TL

37,8301 TL Euro (€) Satış: 37,8397 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,8998 TL

44,8998 TL Sterlin (£) Satış: 44,9126 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.399,36 Lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 16 Eylül 2024 saat 14.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 33,9936 TL'den alış, 33,9983 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.783,01 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 16 Eylül 2024 saat 14.00 itibariyle 1 euro (€) 37,8301 TL'den alış, 37,8397 TL'den satış işlemi görmektedir.