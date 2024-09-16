Dolar kaç TL, ne kadar? 16 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 16 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 33,9936 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,8301 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 16 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 16 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,9936 liradan, euro 37,8301 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 16 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
16 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
16 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.30 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|33,9936 TL
|33,9983 TL
|Euro (€)
|37,8301 TL
|37,8397 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,8998 TL
|44,9126 TL
*Döviz fiyatları 10.30'da yazılmıştır.
DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?
16 Eylül 2024 saat 14.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 33,9936 TL
- Dolar ($) Satış: 33,9983 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 37,8301 TL
- Euro (€) Satış: 37,8397 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,8998 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,9126 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.399,36 Lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 16 Eylül 2024 saat 14.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 33,9936 TL'den alış, 33,9983 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.783,01 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 16 Eylül 2024 saat 14.00 itibariyle 1 euro (€) 37,8301 TL'den alış, 37,8397 TL'den satış işlemi görmektedir.