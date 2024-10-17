Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 17 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,1744 liradan, euro 37,1797 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 17 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

17 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

17 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,1744 TL 34,1802 TL Euro (€) 37,1797 TL 37,2049 TL İngiliz Sterlini (£) 44,4376 TL 44,4750 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

17 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,1744 TL

34,1744 TL Dolar ($) Satış: 34,1802 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,1797 TL

37,1797 TL Euro (€) Satış: 37,2049 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,4376 TL

44,4376 TL Sterlin (£) Satış: 44,4750 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.417,44 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 17 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,1744 TL'den alış, 34,1802 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.717,97 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 17 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 37,1797 TL'den alış, 37,2049 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1900 liradan, euro 37,2220 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,1880 liradan alınan dolar, 34,1900 liradan satılıyor.

37,2200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,2220 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2050 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2710 lira olmuştu.