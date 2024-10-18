Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2880 liradan, euro 37,1997 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 18 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

18 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

18 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2880 TL 34,2922 TL Euro (€) 37,1997 TL 37,2100 TL İngiliz Sterlini (£) 44,7322 TL 44,4750 TL

*Döviz fiyatları 12.00 'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

18 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2880 TL

34,2880 TL Dolar ($) Satış: 34,2922 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,1997 TL

37,1997 TL Euro (€) Satış: 37,2100 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,7322 TL

44,7322 TL Sterlin (£) Satış: 44,7460 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.428,80 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 18 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2880 TL'den alış, 34,2922 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.719,97 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 18 Ekim 2024 saat 12.00 itibariyle 1 euro (€) 37,1997 TL'den alış, 37,2100 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2250 liradan, euro 37,1390 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2230 liradan alınan dolar, 34,2250 liradan satılıyor.

37,1370 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1390 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,1150 lira, euronun satış fiyatı ise 37,0260 lira olmuştu.