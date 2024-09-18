Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,1095 liradan, euro 38,0021 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 18 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

18 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

18 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,1095 TL 34,1133 TL Euro (€) 38,0021 TL 38,0146 TL İngiliz Sterlini (£) 45,0830 TL 45,0956 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

18 Eylül 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,1095 TL

34,1095 TL Dolar ($) Satış: 34,1133 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,0021 TL

38,0021 TL Euro (€) Satış: 38,0146 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,0830 TL

45,0830 TL Sterlin (£) Satış: 45,0956 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.410,95 Lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 18 Eylül 2024 saat 11.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,1095 TL'den alış, 34,1133 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.800,21 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 18 Eylül 2024 saat 11.00 itibariyle 1 euro (€) 38,0021 TL'den alış, 38,0146 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Serbest piyasada 34,1095 liradan alınan dolar, 34,1133 liradan satılıyor.

38,0021 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,0146 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,0640 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9410 lira olmuştu.