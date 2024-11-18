Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,4415 liradan, euro 36,3321 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 18 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

18 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

18 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,4415 TL 34,4675 TL Euro (€) 36,3321 TL 36,3708 TL İngiliz Sterlini (£) 43,5442 TL 43,6090 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

18 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,4415 TL

34,4415 TL Dolar ($) Satış: 34,4675 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,3321 TL

36,3321 TL Euro (€) Satış: 36,3708 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,5442 TL

43,5442 TL Sterlin (£) Satış: 43,6090 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.444,15 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 18 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,4415 TL'den alış, 34,4675 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.633,21 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 18 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,3321 TL'den alış, 36,3708 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,4590 liradan, euro 36,3500 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 34,4570 liradan alınan dolar, 34,4590 liradan satılıyor. 36,3480 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3500 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,4170 lira, euronun satış fiyatı ise 36,3250 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR YOĞUN VERİ HAFTASINA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

ABD'de Başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların Fed'in para politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, geçen hafta açıklanan enflasyon verileri de yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Geçen hafta açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verilerin alt kalemlerinden alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor. Öte yandan, ülkede perakende satışlar da yüzde 0,4 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Para piyasalarında söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in gelecek ay faiz indirimlerine devam etmeyebileceğine yönelik tahminler fiyatlamalara dahil oldu. Buna göre, bankanın yüzde 65 ihtimalle gelecek politika faizini 25 baz puan düşüreceği, yüzde 35 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor.