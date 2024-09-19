Dolar kaç TL, ne kadar? 19 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 19 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0616 liradan, euro 38,0867 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 19 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

19 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

19 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,0616 TL 34,0711 TL Euro (€) 38,0867 TL 38,1170 TL İngiliz Sterlini (£) 45,0830 TL 45,0956 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

19 Eylül 2024 saat 11.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,0616 TL

34,0616 TL Dolar ($) Satış: 34,0711 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,0867 TL

38,0867 TL Euro (€) Satış: 38,1170 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,0830 TL

45,0830 TL Sterlin (£) Satış: 45,0956 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.406,16Lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 19 Eylül 2024 saat 11.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,0616 TL'den alış, 34,0711 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.808,67 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 19 Eylül 2024 saat 11.00 itibariyle 1 euro (€) 38,0867 TL'den alış, 38,1170 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

ABD Merkez Bankası FED'in dünkü faiz kararı sonrası serbest piyasada 34,0733 liradan alınan dolar, 34,0809 liradan satılıyor.

38,0881 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,1209 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,1000 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9760 lira olmuştu.