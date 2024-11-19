Dolar kaç TL, ne kadar? 19 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 19 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,6005 liradan, euro 36,6756 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 19 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

19 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

19 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,6005 TL 34,6058 TL Euro (€) 36,6756 TL 36,6867 TL İngiliz Sterlini (£) 43,8650 TL 43,9047 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

19 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,6005 TL

34,6005 TL Dolar ($) Satış: 34,6058 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,6756 TL

36,6756 TL Euro (€) Satış: 36,6867 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,8650 TL

43,8650 TL Sterlin (£) Satış: 43,9047 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.460,05 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 19 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,6005 TL'den alış, 34,6058 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.667,56 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 19 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,6756 TL'den alış, 36,6867 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6120 liradan, euro 36,6720 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,6100 liradan alınan dolar, 34,6120 liradan satılıyor.

36,6700 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6720 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,5350 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5240 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.