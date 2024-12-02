Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,7147 liradan, euro 36,5705 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 2 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

2 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

2 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,7147 TL 34,7303 TL Euro (€) 36,5705 TL 36,5929 TL İngiliz Sterlini (£) 44,0865 TL 44,1156 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

2 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,7147 TL

34,7147 TL Dolar ($) Satış: 34,7303 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,5705 TL

36,5705 TL Euro (€) Satış: 36,5929 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,0865 TL

44,0865 TL Sterlin (£) Satış: 44,1156 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.471,47 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 2 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,7147 TL'den alış, 34,7303 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.657,05 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 2 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,5705 TL'den alış, 36,5929 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7140 liradan, euro 36,5640 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 34,7120 liradan alınan dolar, 34,7140 liradan satılıyor.

36,5620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,5640 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,6950 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6660 lira olmuştu.