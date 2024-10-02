Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2243 liradan, euro 37,9164 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 2 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

2 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

2 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2243 TL 34,2316 TL Euro (€) 37,9164 TL 37,9279 TL İngiliz Sterlini (£) 45,5197 TL 45,5338 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

2 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2243 TL

34,2243 TL Dolar ($) Satış: 34,2316 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,9164 TL

37,9164 TL Euro (€) Satış: 37,9279 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,5197 TL

45,5197 TL Sterlin (£) Satış: 45,5338 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.422,43 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 2 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2243 TL'den alış, 34,2316 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.791,64 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 2 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 37,9164 TL'den alış, 37,9279 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2243 liradan, euro 37,9164 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2243 liradan alınan dolar, 34,2316 liradan satılıyor.

37,9164 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,9279 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2210 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9830 lira olmuştu.