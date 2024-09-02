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Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 2 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 34,0255 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,6833 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 2 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!

BirBilgi
  • 02.09.2024 10:12
  • Giriş: 02.09.2024 10:12
  • Güncelleme: 02.09.2024 10:18
Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0255 liradan, Euro 37,6833 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 2 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

2 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

2 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

VarlıkAlış (TL)Satış (TL)
ABD Doları (USD / $)34,0255 TL34,0329 TL
Euro (€)37,6833 TL37,7068 TL
İngiliz Sterlini (£)44,7621 TL44,8097 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

2 Eylül 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

  • Dolar ($) Alış: 34,0255 TL
  • Dolar ($) Satış: 34,0329 TL

EURO

  • Euro (€) Alış: 37,6833 TL
  • Euro (€) Satış: 37,7068 TL

STERLİN

  • Sterlin (£) Alış: 44,7621 TL
  • Sterlin (£) Satış: 44,8097 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde kazancıyla başlamasının ardından saat 09.00'da  önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 34,0255 TL'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,17 değer kazanımıyla 37,6833 TL'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,04 artışla 44,7621 TL'ten satılıyor.

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