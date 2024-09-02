Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 2 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,0255 liradan, Euro 37,6833 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 2 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

2 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

2 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,0255 TL 34,0329 TL Euro (€) 37,6833 TL 37,7068 TL İngiliz Sterlini (£) 44,7621 TL 44,8097 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

2 Eylül 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,0255 TL

34,0255 TL Dolar ($) Satış: 34,0329 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,6833 TL

37,6833 TL Euro (€) Satış: 37,7068 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,7621 TL

44,7621 TL Sterlin (£) Satış: 44,8097 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde kazancıyla başlamasının ardından saat 09.00'da önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 34,0255 TL'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,17 değer kazanımıyla 37,6833 TL'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,04 artışla 44,7621 TL'ten satılıyor.