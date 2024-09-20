Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Eylül 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Eylül euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,1093 liradan, euro 38,1053 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 20 Eylül 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

20 EYLÜL 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

20 Eylül 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,1093 TL 34,1148 TL Euro (€) 38,1053 TL 38,1176 TL İngiliz Sterlini (£) 45,3846 TL 45,3996 TL

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

20 Eylül 2024 saat 13.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,1093 TL

34,1093 TL Dolar ($) Satış: 34,1148 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,1053 TL

38,1053 TL Euro (€) Satış: 38,1176 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 45,3846 TL

45,3846 TL Sterlin (£) Satış: 45,3996 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.410,93 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 20 Eylül 2024 saat 13.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,1093 TL'den alış, 34,1148 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.810,53 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 20 Eylül 2024 saat 13.00 itibariyle 1 euro (€) 38,1053 TL'den alış, 38,1176 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Serbest piyasada 34,1093 liradan alınan dolar, 34,1148 liradan satılıyor.

38,1053 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,1176 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,0580 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9780 lira olmuştu.