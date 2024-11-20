Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 20 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,5495 liradan, euro 36,5889 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 20 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

20 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

20 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,5495 TL 34,5556 TL Euro (€) 36,5889 TL 36,5979 TL İngiliz Sterlini (£) 43,9081 TL 43,9208 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

20 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,5495 TL

34,5495 TL Dolar ($) Satış: 34,5556 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,5889 TL

36,5889 TL Euro (€) Satış: 36,5979 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,9081 TL

43,9081 TL Sterlin (£) Satış: 43,9208 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.454,95 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 20 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,5495 TL'den alış, 34,5556 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.658,89 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 20 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,5889 TL'den alış, 36,5979 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,5450 liradan, euro 36,6160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,5430 liradan alınan dolar, 34,5450 liradan satılıyor.

36,6140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6160 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,5660 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5850 lira olmuştu.