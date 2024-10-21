Dolar kaç TL, ne kadar? 21 Ekim 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 21 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,2558 liradan, euro 37,2012 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 21 Ekim 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

21 EKİM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

21 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,2558 TL 34,2607 TL Euro (€) 37,2012 TL 37,2085 TL İngiliz Sterlini (£) 44,6401 TL 44,4750 TL

*Döviz fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

21 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,2558 TL

34,2558 TL Dolar ($) Satış: 34,2607 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,2012 TL

37,2012 TL Euro (€) Satış: 37,2085 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,6401 TL

44,6401 TL Sterlin (£) Satış: 44,6532 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.425,58 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 21 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,2558 TL'den alış, 34,2607 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.720,12 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 21 Ekim 2024 saat 10.00 itibariyle 1 euro (€) 37,2012 TL'den alış, 37,2085 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2470 liradan, euro 37,2270 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 34,2450 liradan alınan dolar, 34,2470 liradan satılıyor.

37,2250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,2270 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,2490 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2260 lira olmuştu.