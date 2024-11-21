Dolar kaç TL, ne kadar? 21 Kasım 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 21 Kasım euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 34,5038 liradan, euro 36,4555 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 21 Kasım 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

21 KASIM 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

21 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 34,5038 TL 34,5103 TL Euro (€) 36,4555 TL 36,4726 TL İngiliz Sterlini (£) 43,7530 TL 43,7790 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

21 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 34,5038 TL

34,5038 TL Dolar ($) Satış: 34,5103 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,4555 TL

36,4555 TL Euro (€) Satış: 36,4726 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,7530 TL

43,7530 TL Sterlin (£) Satış: 43,7790 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.450,38 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 21 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 34,5038 TL'den alış, 34,5103 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.645,55 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 21 Kasım 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,4555 TL'den alış, 36,4726 TL'den satış işlemi görmektedir.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 34,4930 liradan, euro 36,4870 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,4910 liradan alınan dolar, 34,4930 liradan satılıyor.

36,4850 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4870 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,4510 lira, euronun satış fiyatı ise 36,3950 lira olmuştu.