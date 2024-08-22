Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 22 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 33,9264 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,9129 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 22 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,9264 liradan, Euro 37,9129 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 22 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
22 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
22 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|33,9264 TL
|33,9368 TL
|Euro (€)
|37,9129 TL
|37,9649 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,5494 TL
|44,6152 TL
|1 Dolar (1 $)
|33,9264 TL
|33,9368 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?
22 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 33,9264 TL
- Dolar ($) Satış: 33,9368 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 37,9129 TL
- Euro (€) Satış: 37,9649 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,5494 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,6152 TL
DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM
Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,25 artışla 33,9270 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,42 değer kazancıyla 37,9022 TL'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,31 artışla 44,5006 TL'ten satılıyor.