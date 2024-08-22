Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Ağustos 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar kaç TL, ne kadar? 22 Ağustos euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 33,9264 liradan, Euro 37,9129 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 22 Ağustos 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

22 AĞUSTOS 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

22 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 33,9264 TL 33,9368 TL Euro (€) 37,9129 TL 37,9649 TL İngiliz Sterlini (£) 44,5494 TL 44,6152 TL 1 Dolar (1 $) 33,9264 TL 33,9368 TL

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

22 Ağustos 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 33,9264 TL

33,9264 TL Dolar ($) Satış: 33,9368 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,9129 TL

37,9129 TL Euro (€) Satış: 37,9649 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,5494 TL

44,5494 TL Sterlin (£) Satış: 44,6152 TL

DÖVİZ VE DOLAR KURLARINDA SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,25 artışla 33,9270 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,42 değer kazancıyla 37,9022 TL'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,31 artışla 44,5006 TL'ten satılıyor.